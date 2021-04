Pasquetta, in nove nel circolo ricreativo e senza mascherine: sanzionati

FRANCAVILLA FONTANA - Hanno deciso di passare la Pasquetta insieme, nel circolo ricreativo, senza mascherine e contro le disposizioni anti Covid, ma non hanno fatto i conti con i carabinieri del Nor - aliquota radiomobile di Francavilla Fontana. E' accaduto ieri, lunedì 5 aprile, intorno alle 13.30. I militari erano impegnati nelle attività ispettive per il contenimento della diffusione del Covid.

In un circolo ricreativo francavillese nove persone, tutte di Francavilla, sono state sorprese mentre dialogavano tranquillamente senza gli adeguati dispositivi di protezione. Stavano anche consumando bevande, il tutto in violazione delle normative vigenti. I nove - otto avventori e il gestore - sono stati sanzionati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che hanno informato l'autorità amministrativa.