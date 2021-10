Violenze contro la ex compagna: i vicini chiamano i carabinieri e lo fanno arrestare

FRANCAVILLA FONTANA - Ha ripetutamente maltrattato la ex compagna negli ultimi tre mesi fino a quando ieri sera, venerdì 15 ottobre, non è stato arrestato dai carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana dopo l'ennesima lite con la 24enne che ha avuto il coraggio di denunciarlo. A chiamare i militari alcuni residenti della zona che sentivano i due litigare in maniera animata, così sono intervenuti nell'abitazione e hanno scoperto che l'uomo già da alcune settimane (agosto-ottobre 2021) vessava la ex convivente con violenze fisiche e verbali. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso del Camberlingo con varie escoriazioni sul braccio. Per il 45enne sono scattati gli arresti domiciliari.