Ai domiciliari, nascondeva la droga nel comò: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, l’uomo, già agli arresti domiciliari, nella mattinata dell’8 febbraio, a seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in due buste in cellophane, materiale per la pesatura e il confezionamento, nonché 370 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Tutto era nascosto nel comò in camera da letto. Il materiale è stato sequestrato.