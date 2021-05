Bypass al contatore, un francavillese arrestato per furto di energia elettrica

Protagonista un 48enne, poi rimesso in libertà. I carabinieri hanno scoperto che ha arrecato danni per circa 6.500 euro

FRANCAVILLA FONTANA - Sorpreso con un by-pass al contatore, finisce nei guai un francavillese. I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 48enne del luogo, per furto di energia elettrica. In particolare, nel corso di un controllo effettuato presso l'abitazione di residenza dell'uomo, è stato accertato il furto di energia elettrica, mediante l'installazione di un bypass al contatore, arrecando danni per circa 6.500 euro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.