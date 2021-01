Provoca un incidente ma va via senza fornire i dati, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato un 62enne per lesioni personali colpose. L'uomo, lo scorso 8 gennaio, ha causato un sinistro in una via del centro, scontrandosi con l'auto di un 51enne di Francavilla ma si era allontanato senza fornire i suoi dati. Così il 51enne, che nel sinistro aveva riportato delle lesioni e si era recato al pronto soccorso locale, ha sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Francavilla. Il responsabile è stato individuato mediante l’acquisizione delle immagini del sistema videosorveglianza e denunciato.