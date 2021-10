Demoliscono auto rubata: denunciati per ricettazione

FRANCAVILLA FONTANA - Auto rubata viene ritrovata dai carabinieri, già demolita. I militari della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia di furto presentata il 6 ottobre da un 48enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso un 77enne di Oria, un 49enne un 56enne entrambi di Francavilla Fontana. In particolare, i tre, in concorso tra loro, rispettivamente il primo quale titolare una ditta di raccolta e smaltimento di materiale ferroso e i restanti due quali dipendenti, hanno ricettato e demolito l'autovettura Fiat Panda di proprietà del denunciante, oggetto di furto. Il rinvenimento del veicolo è avvenuto grazie alle tracce del suo passaggio lasciate dal veicolo, fino al suo rinvenimento avvenuto all’interno dell’autodemolizione.