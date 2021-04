Dopo l'incidente denunciate due persone per lesioni personali

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti da un sinistro stradale avvenuto il 14 aprile 2021, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di Martina Franca (Taranto) e un 43enne di Torre Santa Susanna, per lesioni personali stradali gravi.

In particolare, nella serata del 14 aprile, a Oria lungo la strada provinciale 51, il 43enne alla guida della propria autovettura, a causa della perdita del controllo del veicolo, ha provocato un sinistro stradale con il trattore per semirimorchio cabinato di proprietà e condotto dal 60enne, causando lesioni a entrambi (non in pericolo di vita). I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.