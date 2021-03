Dichiara il furto della sua Piaggio ma non denuncia, segnalato 31enne

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito di un servizio finalizzato ai controlli dei soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, disposto dal comando provinciale carabinieri di Brindisi, hanno denunciato un 31enne del luogo, per dispersione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, l’uomo ha dichiarato che il proprio motociclo Piaggio Ape, sottoposto a sequestro amministrativo il 5 gennaio 2017 e affidatogli in custodia giudiziale, gli era stato sottratto senza averne mai denunciato il furto.