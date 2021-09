Due arresti per droga: avevano un chilo di cocaina e sei chili di marijuana

FRANCAVILLA FONTANA - Non solo se ne andavano in giro per Francavilla Fontana con mezzo chilo di cocaina a bordo di un'auto, ma a casa avevano anche 6 chili di marijuana e un altro mezzo chilo di cocaina. E' il risultato dell'arresto e delle perquisizioni portate a termine ieri (11 settembre) dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.

Finiscono così nei guai due francavillesi, uno di 47 anni e l'altro di 45 anni. Sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due erano a bordo di un'autovettura, un'Audi A3 quando si sono imbattuti in una vettura dell'aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. I militari, insospettitisi dal nervosismo palesato dai due, hanno deciso di effettuare un controllo.

Il controllo ha dato i suoi frutti: mezzo chilo di cocaina. I carabinieri hanno quindi proceduto a estendere la perquisizione al domicilio dei due francavillesi. Qui, sono stat trovati un altro mezzo chilo di cocaina e sei chili di marijuana, 1.730 euro in contanti (ritenuti provento di attività illecita), materiale utile per il confezionamento, un'autovettura Fiat Panda priva di elementi identificativi (telaio, carta di circolazione), per la quale sono in corso accertamenti.

Proseguono dunque, grazie a questo controllo e alle successive perquisizioni, le attività di contrasto dei carabinieri nei confronti dell'attività di spaccio di droga nella Città degli Imperiali. I due francavillesi, su disposizione del pm di turno, sono stati condotti presso la casa circondariale di Taranto, a disposizione dell'autorità giudiziaria