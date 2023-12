Estorsione ai danni di un medico: arrestato un operatore sanitario

Estorsione nei pressi dell'ospedale Camberlingo, un arresto. Nella giornata di ieri, venerdì 8 dicembre, gli agenti del commissariato di Mesagne, in seguito a un mirato servizio di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per estorsione aggravata in concorso, un uomo della provincia di Brindisi.

In particolare, il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, ha agito in seguito a una estorsione subita da un medico operante presso l'ospedale francavillese, estorsione perpetrata da un operatore sanitario in concorso con altre persone in via di identificazione.

Nel primo pomeriggio di ieri la vittima si è presentata all'appuntamento fissato dall'uomo nei pressi del Camberlingo e, quest'ultimo, dopo essersi fatto consegnare una parte del denaro richiesto, è stato bloccato e arrestato in flagranza del reato di estorsione aggravata. Il fatto non è legato ad attività di carattere ospedaliero.

Il contante, consistente in 1.500 euro, è stato restituito al medico e, al termine delle formalità di rito, visti gli elementi raccolti, l'uomo, per come disposto dal pm di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria.