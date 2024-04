Evade dai domiciliari e aggredisce due carabinieri in borghese: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - E' evaso dai domiciliari, si è sentito male, è stato soccorso da due carabinieri in borghese, li ha aggrediti, è stato arrestato. Il protagonista di questa vicenda, che risale alla sera di domenica 7 aprile, è un 40enne residente a Francavilla Fontana. Alla fine è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della stazione di Oria, non prima di essere stato trasportato e ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

I due carabinieri, in borghese e fuori dal servizio, sono entrambi originari di Francavilla Fontana, ma non sono di stanza presso la compagnia della Città degli Imperiali. Il fatto è avvenuto fuori dal centro abitato di Francavilla, su via Appia, prima dello svincolo per la superstrada Brindisi-Taranto. I due militari hanno notato un uomo accasciato. Lo hanno subito soccorso.

Peccato che il 40enne abbia aggredito i due carabinieri, che hanno provato a fermarlo. Vista la delicatezza della situazione, hanno chiamato "rinforzi". E così sono giunti sul posto i colleghi, questa volta in servizio e in divisa, della stazione di Oria. Sul posto è giunta anche un'ambulanza: era evidente che l'uomo necessitasse anche di cure. E così alla fine il 40enne è stato placato e ricoverato al Perrino.