In giro sul monopattino con la droga: scattano i domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - Era stato sorpreso con dosi di cocaina nelle tasche dei pantaloni mentre girava in monopattino per le strade della città: ora per lui scattano gli arresti domiciliari. A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale compagnia – sezione radiomobile, hanno proceduto all'arresto del 33enne protagonista della vicenda, in seguito a un ordine di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dalla sezione penale del Tribunale di Brindisi. Il 33enne era sottoposto all'obbligo di dimora quando è stato sorpreso, il 28 agosto, dai carabinieri con la cocaina nelle tasche dei pantaloni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.