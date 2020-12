Auto a fuoco all'interno di un parcheggio, intervenuti i vigili del fuoco

FRANCAVILLA FONTANA - Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana questa mattina, 11 dicembre, intorno alle 4, per domare un'incendio che ha interessato un'autovettura andata a fuoco all'interno di un parcheggio privato sito sulla via per Grottaglie. L'auto si trovava all'interno del posteggio da più di 2 mesi perchè coinvolta in un sinistro stradale. E' stato un vigilante che transitava in zona a dare l'allarme. Sul posto, oltre, ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri della locale stazione impegnati nell'accertamento della natura dell'incendio. Nessuna telecamera è presente sul luogo.