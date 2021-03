Picchia la madre per soldi procurandole un trauma facciale, ai domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nor, aliquota radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, hanno arrestato un 28enne del luogo, per estorsione aggravata e continuata, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. In particolare, le investigazioni dei militari hanno consentito di accertare che il giovane aveva ripetutamente usato violenze fisiche e verbali contro i propri genitori al fine di procurarsi un illecito profitto.

Tale condotta, perdurante sin dal mese di settembre 2020, ha raggiunto l’epilogo nella serata dell’8 marzo, quando ha preteso di ricevere dai genitori una somma di danaro in contanti, colpendo ripetutamente al volto la madre tanto da procurarle un trauma orbitale, facendosi consegnare 100 euro, poi rinvenuti dai carabinieri nella tasca dei suoi pantaloni e riconsegnati alle vittime. Il 28enne di trova agli arresti domiciliari.