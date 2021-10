In giro di notte in auto con una mazza chiodata, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo per porto abusivo di arma bianca. In particolare, il giovane, controllato nel corso della notte in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura e, perquisito, è stato trovato in possesso di un mazzafrusto (palla di ferro chiodata collegata a un bastone tramite catena), nascosto nel bagagliaio, successivamente sequestrato.