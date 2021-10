Mette in vendita un trattore, incassa l'acconto e sparisce: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un pensionato 80enne del luogo, hanno denunciato in stato di un 47enne, residente in Calabria, per truffa. In particolare, il denunciante, interessato a un annuncio di un trattore, sulla piattaforma facebook pubblicato dal 47enne, ha consegnato a quest'ultimo l’acconto di 1300 euro, senza mai però giungere all’effettivo acquisto, né tantomeno alla consegna del veicolo, a causa dell’irreperibilità del denunciato.