"Un'offerta per santa Rita", ma poi ruba l'anello dell'anziana

Una donna si è introdotta in una casa con la scusa della carità e poi non si è fatta scrupolo a derubare una signora ultra 80enne

FRANCAVILLA FONTANA - Con la scusa di un'offerta per santa Rita se ne è uscita dalla casa di un'anziana con un anello al dito. E non era il suo. E' accaduto qualche giorno fa a Francavilla Fontana. Adesso i carabinieri della locale compagnia si sono messi in moto per le indagini del caso. L'episodio è avvenuto nel rione Cavallerizza, in una zona non centrale della città. Una signora ultra 80enne e il suo marito sono stati truffati da una donna.

Stando alla denuncia presentato dall'anziana, il furto dell'anello sarebbe avvenuto secondo la seguente dinamica. La donna ha bussato alla porta e si è presentata chiedendo un'offerta, un omaggio per santa Rita (che viene celebrata dalla Chiesa cattolica il 22 maggio, in realtà). Poi la donna, dai modi affabili, avrebbe notato l'anello dell'anziana.

Avrebbe chiesto di provarlo e, continuando la conversazione intavolata, con nonchalance avrebbe lasciato l'anello dell'anziana al suo dito. Quindi, dopo il saluto, si è dileguata. Solo dopo, l'anziana e il marito si sono resi conto del "gioco di prestigio". Hanno presentato una denuncia ai carabinieri, raccontando quanto avvenuto. I militari stanno indagando sull'episodio.