Rapinatori in azione: due colpi in due supermercati, presi di mira anche i clienti

FRANCAVILLA FONTANA - Banditi in azione: in poco tempo sono state compiute due rapine, prima a Francavilla Fontana e poi a Oria. Rapinata anche la clientela. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre. Banditi armati hanno dato l'assalto a due esercizi commerciali mentre i clienti erano all'interno. Tanta paura per avventori e commesse. A quanto si apprende, nel colpo di Francavilla i banditi sarebbero apparsi molto giovani e avrebbero rapinato anche i clienti. Vestivano tute blu e indossavano mascherine. Entrambi armati, uno di fucile.

Il primo colpo è avvenuto, come detto, a Francavilla Fontana, in via Cesare Battisti, presso un supermercato (foto sopra). I banditi sono entrati, armati, e si sono fatti consegnare l'incasso. Prima, hanno rapinato i clienti presenti facendosi consegnare quanto denaro avevano addosso. Poi, poco tempo dopo, secondo assalto armato, a Oria questa volta, in via Annibale Maria di Francia. Obiettivo: sempre un supermercato. Dinamica simile. Bottino tra i mille e i duemila euro. Indagano i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana.

Articolo in aggiornamento