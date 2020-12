Positiva al Covid esce per far visita a un'amica ma incontra i carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA - Positiva al Covid-19 e sottoposta a isolamento, una 32enne di Francavilla Fontana ha violato gli obblighi sanitari ed è uscita di casa per andare a trovare un'amica. A sorprenderla fuori di casa i carabinieri del locale comando con i quali la donna, bracciante agricola e separata, si è giustiificata dicendo che si trattava di una visita necessaria.

I fatti si sono verificati domenica 27 dicembre, poco prima delle 20. La donna è incappata un un' attività di controllo del territorio per il rispetto delle norme del decreto di Natale operato dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Per la donna è scattata la denuncia e l'intimazione a non muoversi da casa. I carabinieri hanno, poi, accertato che la 30enne non avesse avuto altri contatti durante il tragitto.