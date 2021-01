Rapina in un negozio di casalinghi, in due fuggono con la cassa

E' accaduto questa sera, martedì 26 gennaio, intorno alle 19:30, in un'attività commerciale in periferia

FRANCAVILLA FONTANA - Con volto travisato sono entrati in un centro casalinghi alla periferia di Francavilla Fontana portando via il registratore di cassa. E' accaduto questa sera, martedì 26 gennaio, intorno alle 19.30. Due persone, a volto coperto, approfittando dell'assenza della cassiera hanno asportato il registratore di cassa che conteneva circa 200 euro, per poi darsi alla fuga. Sul posto i carabinieri del locale comando impegnati nelle ricerche dei fuggitivi.