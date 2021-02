Rapina ai dipendenti di una ditta di slot machine: in carcere

Anche detenzione illegale di armi. Un 28enne deve espiare il residuo di una pena di oltre sette anni di reclusione per un reato commesso nel 2017

FRANCAVILLA FONTANA - Accusato di rapina e detenzione illegale di armi, deve espiare il residuo di una pena pari a sette anni, nove mesi e tre giorni. I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno dato seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall'ufficio esecuzione penale del Tribunale di Brindisi. Ieri, 11 febbrario 2021, hanno arrestato Alessandro Taurisano, 28enne francavillese, per rapina e detenzione illegale di armi. Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi, come disposto dall'autorità giudiziaria.

Il reato è stato commesso a Francavilla Fontana nel 2017. Nell'occasione, una coppia di malviventi rapinò due dipendenti del gruppo "Distante srl", che opera nel settore degli apparecchi da gioco. I dipendenti erano incaricati nella riscossione del denaro delle slot machine. I malviventi sfondarono il finestrino del pick-up a bordo del quale c’erano le vittime e si impossessarono di uno dei marsupi poggiati sul cruscotto con all’interno i soldi.