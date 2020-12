Rifiuta di sottoporsi al test per l’uso di stupefacenti, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I Carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Mesagne perché, durante un controllo in una via del centro cittadino, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di stupefacenti per verificare l’eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.