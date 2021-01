Rottamano auto sottoposte a sequestro: denunciati

FRANCAVILLA FONTANA - Avevano rottamato le auto sottoposte a sequestro: denunciati in due. I carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell'ambito del territorio di competenza, nel corso di un servizio straordinario di controllo dei soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne di Grottaglie (Taranto) e un 45enne di Oria, per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, a seguito di un controllo, è stato accertato che i due hanno rottamato le rispettive autovetture, entrambe sottoposte a sequestro amministrativo rispettivamente in data 21 maggio 2014 e 4 gennaio 2015, affidate loro in custodia giudiziale.