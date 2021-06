Ruba attrezzi da lavoro e 20 euro custoditi in un’auto in sosta, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 40enne del luogo per furto aggravato. In particolare, a seguito di una denuncia, è stato possibile accertare che l’uomo, dopo aver forzato lo sportello dell’autovettura della vittima, parcheggiata in una via della città degli Imperiali, ha sottratto dall'abitacolo 20 euro e di vari attrezzi da lavoro.