Ruba il portafogli ad un anziano all'interno di una tabaccheria, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - E' stato denunciato per furto aggravato un 33enne di Cutrufiano, provincia di Lecce, per aver rubato un portafogli, che conteneva 70 euro, ad un anziano all'interno di una tabaccheria del posto. In particolare, i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, dopo la denunciato presentata lo scorso 9 agosto dal 72enne pensionato di Sesto San Giovanni, hanno avviato tutti gli accertamenti, risalendo, grazie alle analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, al responsabile del furto avvenuto l'8 agosto all’interno di un tabacchino del luogo.

