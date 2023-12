Scontri durante il match Virtus - Giugliano: citazione a giudizio per 8 ultras

BRINDISI - In seguito agli scontri del 5 febbraio scorso allo stadio comunale di Francavilla Fontana, otto ultras della Virtus si dovranno presentare davanti al giudice del Tribunale di Brindisi - Ambrogio Colombo - il 16 febbraio 2024 per l'udienza predibattimentale. Nei loro confronti, infatti, il pm della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio, ha disposto la citazione diretta a giudizio. I "protagonisti" della vicenda sono tutti residenti nella Città degli Imperiali. Uno di loro avrebbe anche agitato un tubo in acciaio di fronte al comandante della locale compagnia dei carabinieri, Alessandro Genovese. Il capitano stava provando a disarmarlo. Un altro si sarebbe avrebbe sferrato calci e pugni contro gli scudi dei militari.

Gli episodi, come anticipato, risalgono al 5 febbraio 2023, in occasione del match di calcio - Serie C - tra la squadra di casa della Virtus Francavilla e i campani del Giugliano. I biancoazzurri calarono il poker (la partita terminò 4 - 1), ma alcuni "tifosi" si resero responsabili di episodi di violenza. Sia durante il match, ma soprattutto dopo il fischio finale, un gruppo di facinorosi tentò di forzare i presidi di sicurezza e di raggiungere i tifosi ospiti. I carabinieri della locale compagnia, impiegati nei servizi di ordine pubblico, riuscirono a contenere i violenti, fermandoli e isolandoli. E impedirono, dunque, lo scontro tra tifoserie rivali. Qualche mese dopo, il questore di Brindisi - Annino Gargano - emise ben 15 Daspo per questi episodi (come raccontato in questo articolo).

Naturalmente, sono scattate anche le denunce. E per otto di loro c'è stata la citazione diretta a giudizio. Nel dettaglio, un 25enne e un 18 sono accusati di aver lanciato e utilizzato bastoni e altri oggetti contundenti in modo da creare concreto pericolo per le persone. Inoltre, devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso: avrebbero cercato il "contatto" con i tifosi avversari. Il 25enne, di fronte ai carabinieri, avrebbe bandito un tubo in acciaio all'indirizzo del capitano Genovese (persona offesa nel procedimento), mentre il 18enne avrebbe colpito con calci e pugni gli scudi dei militari. Poi, un 46enne, un 45enne, un 44enne, un 41enne e un 28enne avrebbero impiegato cappucci, sciarpe e scaldacolli per rendere difficoltoso il riconoscimento. Infine, il 25enne si sarebbe rifiutato di indicare le proprie generalità.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luca Mangia, Michele Fino, Domenico Attanasi, Vittorio Attanasi e Angelo Santoro.