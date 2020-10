Sorpreso a sversare rifiuti pericolosi in campagna, denunciato un 41enne

FRANCAVILLA FONTANA – Un uomo di 41 anni, del posto, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, per abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In particolare, ieri pomeriggio, lunedì 12 ottobre, l’uomo è stato sorpreso in una zona extraurbana della città, mentre abbandonava su un terreno incolto, rifiuti speciali non pericolosi, ovvero rottami ferrosi e materiale plastico, nonché rifiuti speciali pericolosi come un motore a combustione contenente olio di lubrificazione. Il tutto era trasportato sul proprio autocarro ed è stato sottoposto a sequestrato.