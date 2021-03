Prese a sprangate l'ex della fidanzata: chiesti dieci anni e dieci mesi

La richiesta del pm nei confronti di un 24enne per tentato omicidio. Il giovane ferì gravemente un 26enne dopo un lungo periodo di dissapori il 2 giugno 2020

FRANCAVILLA FONTANA - Sarà giudicato con rito abbreviato il 24enne francavillese Carmelo Calò (difeso dagli avvocati Giancarlo Camassa e Anna Maria Carone), accusato di aver gravemente ferito con una spranga l'ex della sua fidanzata il 2 giugno 2020. Per il pm della Procura di Brindisi Raffaele Casto si tratta di tentato omicidio premeditato. Il pm ha chiesto oggi, giovedì 18 marzo 2021, una condanna pari a dieci anni e dieci mesi per Calò. Il processo si celebra con rito abbreviato davanti al giudice Vilma Gilli del Tribunale di Brindisi. La sentenza è attesa per il 1 aprile 2021.

Sulla vicenda accaduta tra il 2 e il 3 giugno 2020 hanno fatto luce i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Nella notte un giovane di 25 anni si presenta al pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Con lui ci sono il padre e alcuni amici. Riferiscono che le ferite che riporta sarebbero state causate da una caduta accidentale. I medici constatano la gravità della situazione e decidono di trasportarlo al Perrino di Brindisi. Qui il giovane viene sottoposto a un intervento chirurgico per "ematoma epidurale emisfero sinistro" e successivamente ricoverato in Rianimazione - reparto Neurochirurgia in prognosi riservata.

I carabinieri di Francavilla Fontana intendono fare luce sulla vicenda. Partono le indagini, i militari scoprono subito i legami, passati e presenti. Da almeno quattro mesi ci sono dissapori tra i due giovani. Si prepara un incontro chiarificatore. E' in questa occasione che Calò avrebbe aggredito il rivale, ferendolo al capo con una spranga. Il 6 giugno 2020 i carabinieri fermano Calò, trasportato nel carcere di Brindisi e sequestrano l'arma usata, rinvenuta interrata in un fondo agricolo nella disponibilità del presunto responsabile. Adesso il giovane attende il giudizio del Tribunale di Brindisi.