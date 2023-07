Tentano di rubare rame e altro materiale: in tre finiscono in carcere

FRANCAVILLA FONTANA - Tentano di rubare rame: tre persone finiscono in carcere. Nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso tre francavillesi. I militari sono intervenuti in seguito a una richiesta d’intervento pervenuta sul numero di emergenza 112 che segnalava la presenza di un gruppo di persone all’interno dell’area ex ente fiera di proprietà comunale.

Dopo la chiamata, una pattuglia della locale stazione carabinieri e una dell’aliquota radiomobile sono giunte rapidamente sul luogo della segnalazione, constatando effettivamente la presenza di un gruppo di individui che, alla vista dei militari dell’Arma, hanno tentato di nascondersi e di fuggire in più direzioni. Ne è così scaturito un breve inseguimento a piedi, all’esito del quale sono stati bloccati sul posto due 40enni (un uomo e una donna) e un 48enne, tutti già noti alle forze dell'ordine.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il gruppo si sarebbe reso responsabile del tentato furto di numerosi cavi in rame, nonché di vari scaffali e attrezzi in ferro e alluminio. Sul luogo, i carabinieri hanno anche rinvenuto un seghetto e diversi altri strumenti atti allo scasso, tra cui cacciaviti e una tenaglia. Particolarmente ingente la refurtiva, al punto che erano addirittura presenti due carrelli, di cui uno già pieno di materiale tranciato e asportato.

Solo il tempestivo intervento delle pattuglie, grazie anche alla preziosa segnalazione di un cittadino, ha consentito di interrompere l’azione delittuosa che sarebbe stata commessa dai presunti ladri, i quali, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti rispettivamente presso il carcere di Brindisi e presso il carcere femminile di Taranto.

Recita una nota del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi: "Continua incessante la capillare attività preventiva di controllo del territorio da parte dell’Arma, soprattutto nel periodo estivo, al fine di contrastare eventi in danno del patrimonio dei cittadini".