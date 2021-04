Sicurezza sul lavoro: violazione della normativa, denunciato un commerciante

FRANCAVILLA FONTANA - Ha violato le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, per questo è stato denunciato. A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale stazione e del nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 52enne responsabile di un'attività commerciale del luogo, per violazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, nel corso di un'ispezione effettuata all'interno della suddetta attività, è emersa la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi e della nomina del medico per la sorveglianza sanitaria.