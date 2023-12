La Francia "reclama" uno straniero residente a Brindisi: ecco come si è arrivati al "no"

Un mandato di arresto europeo nei confronti di in cittadino afghano, brindisino d'adozione, è stato rigettato giovedì 7 dicembre dalla corte d'appello di Lecce. L'iter è stato tortuoso ed è stato seguito costantemente dall'avvocato Daniela d'Amuri, del Foro di Brindisi. Per arrivare a questo risultato sono state necessarie due sentenze della Cassazione una della Corte di Giustizia dell'Ue. Il protagonista della vicenda è un cittadino afghano di 34 anni, giunto in Italia nel 2015 e che oggi vive e lavora nel capoluogo adriatico. Nel 2016 ottiene il primo permesso di soggiorno. Il suo cassetto fiscale Inps dimostra che ha sempre lavorato come dipendente e anche come autonomo, è titolare di un noto negozio nel centro della città

Il 24 maggio 2022 la sua vita subisce uno scossone: viene arrestato in Italia e condotto in carcere con l'accusa di partecipazione a una associazione dedita alla ricettazione di telefoni risultati provento di furto in un centro commerciale francese. Nel mandato di arresto europeo si legge che il furto risultava perpetrato da soggetti rumeni e i telefoni erano stati acquistati da più persone, una delle quali rintracciata in Italia a Brindisi, proprio presso la rivendita 34enne. Due giorni dopo il cittadino afghano viene interrogato, gli vengono concessi gli arresti domiciliari.

Il 3 giugno seguente la corte d'appello di Lecce accoglie il mandato di arresto europeo. Contro la sentenza - impugnabile entro dieci giorni in Cassazione -

si pronuncia la VI sezione della suprema corte (qui l'articolo dedicato al caso). I giudici accolgono il ricorso dell'avvocato Daniela d'Amuri che aveva sollevato la violazione degli articoli 2 e 16 della legge numero 69 del 2005 (legge che disciplina la consegna relativa al mandato di arresto europeo) e dell'articolo 273 del codice di procedura penale (che tratta di misure cautelari e gravi indizi di colpevolezza). La legale ottiene una pronuncia di accoglimento del ricorso con rinvio per un nuovo esame e nel frattempo la corte salentina accoglie la richiesta di revoca degli arresti domiciliari.

Poi, il 2 agosto 2022 la corte d'appello di Lecce fissa e discute la causa del rinvio, pronunciandosi nuovamente per l'accoglimento del mandato europeo. L'avvocato d'Amuri non demorde, impugna tale sentenza e così si pronuncia di nuovo la Cassazione (sezione feriale, tra i componenti c'è anche Francesco Aliffi, in passato magistrato presso il Tribunale di Brindisi), accogliendo il ricorso della legale brindisina e ribadendo la necessità che la corte d'appello si attenga a tre principi fondamentali. E' importante: la residenza continuativa in Italia, il radicamento del cittadino nel territorio italiano e la buona condotta e dunque il pericolo accertato di una interruzione del reinserimento sociale.

La nuova udienza si tiene il 28 settembre 2022. I giudici d'appello leccesi, su sollecitazione dell'avvocato Daniela d'Amuri, in materia di violazione del diritto europeo, sospendono il procedimento e inoltrano gli atti alla Corte Europea di Lussemburgo per una "pronuncia pregiudiziale". Ma cosa significa "pronuncia pregiudiziale"? In ambito comunitario, quando esiste un fondato dubbio sull'interpretazione delle norme comunitarie o sulla validità ed efficacia delle stesse, si deve chiedere una pronuncia della Corte di Giustizia.

La Corte europea, VIII sezione, si pronuncia con ordinanza del 16 novembre 2023, dirimendo la questione essenziale, ovvero: se le norme che regolano la materia - si parla della legge 69 del 2005 - e in particolar modo i principi in esso affermati (della residenza, radicamento e del buon reinserimento sociale), esplicitamente indicati per i cittadini della comunità europea, in assenza di un esplicito riferimento, debbano ritenersi applicabili anche ai cittadini extracomunitari e quindi in questo caso a un cittadino afghano.

In 14 pagine di sentenza i giudici europei, nel dare contezza della lettura di tutti gli atti e di tutta la difesa apprestata nell'interesse del 34enne, si pronunciano favorevolmente. Il punto è il rispetto dei diritti e principi fondamentali enunciati all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, tra i quali figura il principio di uguaglianza davanti alla legge, garantito dall'articolo 20 della Carta. Gli Stati membri, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, vi si devono attenere. Bene, lo stato italiano è un membro, dunque deve garantire al cittadino extracomunitario l'applicazione della legge "affinché situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso".

Infine, lo scorso 7 dicembre, nel tardo pomeriggio, c'è la discussione. La corte d'appello di Lecce in tarda serata emette una sentenza con la quale "rigetta la richiesta di consegna [del 34enne] formulata dall'Autorità francese". Quindi, il 34enne afghano e brindisino d'adozione non dovrà essere consegnato alle autorità d'oltralpe.