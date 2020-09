Caduta in casa: Franco Tatò ricoverato in Rianimazione al Perrino

BRINDISI – Il noto dirigente d’azienda Franco Tatò è ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di una caduta in casa avvenuta ieri (domenica 6 settembre) in località Torre Spaccata, nell’agro di Fasano, da anni meta delle sue vacanze estive. L’episodio si è verificato intorno alle ore 18. Tatò, 88 anni compiuti lo scorso 12 agosto, avrebbe sbattuto la testa dopo essere inciampato in un gradino. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera del capoluogo, con un trauma cranico.

Tatò è una figura di spicco dell’imprenditoria italiana. Originario di Lodi, si è laureato in Filosofia a Pavia (per questo gli è stato dato anche l’appellativo di "manager filosofo", oltre a quello di "Kaiser Franz"). A 24 anni è iniziata la sua gavetta nella Olivetti, azienda che ha lasciato solo nel 1990, dopo aver rivestito ruoli apicali. Tatò ha avuto inoltre incarichi in Fininvest, Mondadori ed Enel. Dal 2003 al 2014 è stato amministratore delegato dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Nel 2013 è stato nominato vicepresidente dell’azienda metalmeccanica Berco, facente parte del gruppo Thyssen Krupp.

Tatò ha anche scritto dei saggi. Con uno di questi, “Autunno tedesco - Cronaca di una ristrutturazione impossibile (Sperling & Kupfer, 1992)”, ha ottenuto il Premio Tevere per la saggistica. Legatissimo alla Puglia (il padre era originario di Barletta), possiede una masseria a Fasano.

Articolo aggiornato alle ore 12 del 7 settembre 2020