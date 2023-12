Si fratturò una gamba per evitare morso di un cane: risarcimento da quasi 46mila euro

CELLINO SAN MARCO - Si fratturò una gamba nel tentativo di evitare il morso di un cane lasciato incustodito in un'auto. Il proprietario dell'animale, con sentenza del Tribunale di Brindisi emessa nella giornata di mercoledì 13 dicembre, è stato condannato a un risarcimento di quasi 46mila euro. I fatti risalgono all'estate del 2016 e si verificarono a Cellino San Marco. Era pomeriggio quando il pedone, un uomo sulla cinquantina, percorreva a piedi la strada per fare rientro a casa. Durante il tragitto passò accanto a una vettura al cui interno c'era un cane incustodito, senza museruola e guinzaglio. L'animale si sporse dal lato passeggero, il finestrino era abbassato. Il cane cominciò ad abbaiare ferocemente avventandosi contro il passante e tentando di morderlo al braccio destro.

L'uomo nel tentativo di allontanarsi repentinamente per evitare il morso, cadde rovinosamente per terra procurandosi una frattura a una gamba per la quale si rese necessario un intervento chirurgico. Assistito dall’avvocatessa Ilaria Baldassare citò in giudizio il proprietario dell’animale per ottenere il risarcimento dei danni patiti. All’esito di un’istruttoria molto accurata e complessa, dopo 7 anni, il Tribunale di Brindisi ha pronunciato la sentenza sul caso, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell’animale per omessa custodia dello stesso, condannandolo a risarcire l’ingente somma di 45.987 euro oltre interessi legali in favore del passante per i danni fisici subiti.