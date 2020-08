Arrivano i carabinieri con il cane Quentin: trovati un fucile, munizioni e droga

BRINDISI – Un fucile, munizioni, e una piantagione di cannabis. Tutto questo è stato trovato dai carabinieri in un terreno di proprietà del brindisino Giancarlo Eboli, 59 anni, lungo la strada statale 16 che collea Brindisi a San Vito dei Normanni, con l’ausilio del cane Quentin dei carabinieri cinofili di Modugno. La perquisizione è stata effettuata da militari della stazione Brindisi Casale.

Il 59enne aveva nascosto nei pressi della sua abitazione un fucile Beretta calibro 12 a canne tagliate e con matricola abrasa, oltre a sei cartucce a palla asciutta non denunciate e diverso munizionamento spezzato, dello stesso calibro, di libera vendita ma che l'indagato aveva il divieto di detenere, seguito di una condanna.

Quentin è entrato poi in gioco nel rinvenimento di 132 piante di cannabis indica, con infioriscenze, in un terreno di proprietà dello stesso Eboli, ma dato regolarmente in locazione a un 55enne di Brindisi. Questi è stato denunciato a piede liberi per produzione illecita di sostanze stupefacenti. Eboli, invece, è stato condotto in carcere per detenzione illegale di armi comuni da sparo e detenzione abusiva di armi e munizionamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery