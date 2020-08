Fuga gas al rione Cappuccini: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI – Chiusa al traffico via Monte San Michele, al rione Cappuccini, per una fuga di gas da un tubo collocato sul prospetto di una palazzina ad angolo con via Capo d'Istria. Alcuni residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 12, allarmati dall’odore che si respirava in strada. A scopo precauzionale è stato interdetto il transito su un tratto di via strada compreso fra via Capo d’Istria e via Cappuccini. Il problema, di lieve entità, verrà risolto dai tecnici dell’azienda che gestisce il servizio, su richiesta degli stessi vigili del fuoco.

