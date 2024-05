Fuga di gas nel sottosuolo: vigili del fuoco e tecnici sul posto, strada chiusa

SAN PIETRO VERNOTICO - Strada chiusa a San Pietro Vernotico per una fuga di gas nel sottosuolo. Si tratta di via Pier Giovanni Rizzo. L'accertamento è stato effettuato dai vigili del fuoco chiamati da alcuni residenti attorno alle 15.30 per il forte odore di gas. Dai controlli è emerso che la perdita riguarda alcune tubazioni nel sottosuolo.

Al momento in cui scriviamo, come già detto, la strada è stata chiusa. Sarà necessario eseguire uno scavo per poter riparare il guasto. Il tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra via Vincenzo De Marco e via Parenzo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

