Palazzina a rischio esplosione per fuga gas: pompieri evitano tragedia

BRINDISI – L’appartamento era saturo di gas. Il rischio di esplosione, con conseguenze potenzialmente devastanti per tutta la palazzina, imminente. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, si è evitata una tragedia stasera (sabato 19 novembre) all’interno di una palazzina situata in via Pace Brindisina, al rione Commenda, a causa di un fornello lasciato aperto. Sono stati alcuni condomini, intorno alle ore 20.30, ad allertare i soccorritori, allarmati dal forte odore di gas che si respirava in tutto l’edificio. Una volta sul posto, i pompieri hanno individuato l’origine della dispersione.

Con l’ausilio di un rilevatore multigas di ultima generazione sono stati rilevati valori molto elevati di concentrazione in area. Sia il vano scala che gli appartamenti erano a rischio esplosione. All’interno dell’abitazione, con concentrazioni in aria comprese nel campo di infiammabilità ed esplosività, si trovavano due anziane. Entrambe erano in buone condizioni. Una volta eliminata la fuoriuscita, i vigili del fuoco hanno aperto tutte le finestre. Gli impianti elettrici sono stati disattivati fino a nuova verifica. L’impianto è stato interdetto fino a nuova revisione. Sul posto si sono recati anche gli operatori del 118 e i carabinieri.