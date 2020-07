Restinco: circa 20 migranti fuggiti all'alba dal centro di quarantena

BRINDISI – Circa 20 tunisini sono fuggiti alle prime luci di oggi (venerdì 24 luglio) dal Cara-Cpt di Restinco, trasformato dalla scorsa settimana in centro di quarantena per i migranti che approdano sulle coste italiane. Fra i fuggitivi non c'è l’uomo risultato positivo al Covid a seguito di tampone cui è stata sottoposto poche ore dopo il suo arrivo e messo in isolamento rispetto al resto del gruppo. La struttura è sorvegliata dal personale della Polizia di Stato e dall’esercito. Immediatamente sono state allertate tutte le forze dell’ordine. Le ricerche sono in corso

