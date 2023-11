Omicidio-suicidio a Latiano: venerdì l'ultimo viaggio di madre e figlio

LATIANO – Madre e figlio effettueranno insieme il loro ultimo viaggio. Sarà il vescovo della diocesi di Oria, Vincenzo Pisanello, a officiare i funerali del 34enne Mirco De Milito e della 64enne Giuseppina Lamarina, protagonisti dell’omicidio suicidio che martedì 24 ottobre è avvenuto a Latiano. Le esequie si svolgeranno venerdì pomeriggio, in un orario ancora da definire, presso la chiesa di San Giuseppe, a Oria.

Le salme sono state restituite alla famiglia a seguito dell’autopsia effettuate ieri dal medico legale Domenico Urso. I risultati dell’esame autoptico saranno depositati nelle prossime settimane. E’ un mero atto dovuto l’accertamento disposto dalla Procura di Brindisi. Il reato si è infatti estinto con la morte dell’autore, ossia Mirco De Milito, e non vi sono altri indagati.

Il dramma familiare si è consumato in un appartamento in via Luigi Errico. Giuseppina Lamarina, reduce da un lungo periodo di degenza fra Francavilla Fontana e Noci, era a letto. Il figlio Mirco De Milito l’ha uccisa a colpi di accetta. Poi il 34enne è salito verso il terrazzo e si è lanciato da un’altezza di circa 10 metri, perdendo la vita nell’impatto con il suolo. Nel frattempo il padre 56enne aveva tentato di fermare il figlio dal compiere l’insano gesto. Ne è scaturita una breve colluttazione in cui il 56enne ha riportato una lieve ferita alla testa.

Mirco De Milito viveva in un appartamento al piano superiore con la compagna, che ha riportato un forte shock. L’uomo, impiegato presso lo stabilimento Avio Aero di Brindisi, pare stesse vivendo un difficile momento, forse a causa di problemi di salute. Il dramma ha scosso profondamente la comunità latianese. Le due salme ora si trovano presso il cimitero di San Vito dei Normanni. Da lì saranno trasferite presso la chiesa di San Giuseppe.