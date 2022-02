L'ultimo saluto a Sara: dolore e commozione a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI – Un dolore composto ha segnato l’ultimo viaggio di Sara Viva Sorge. La comunità di San Vito dei Normanni si è stretta oggi pomeriggio (mercoledì 16 febbraio) intorno ai familiari dell'infermiera 27enne di San Vito dei Normanni che alle prime luci di ieri è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a San Michele Salentino.

La ragazza, alla guida di una Renault Twingo, rientrava a casa dopo un turno di notte presso la struttura sanitaria San Raffaele di Ceglie Messapica, dove lavorava da circa 20 giorni. Fatale lo scontro con un palo situato vicino la carreggiata. Accompagnato dai genitori, dal fratello 24enne, dai parenti e dal fidanzato di Sara, il feretro ha raggiunto intorno alle ore 16 la chiesa dell’Immacolata Concezione, dove si sono svolte le esequie officiate da Don Mimmo Macilletti. Ardua impresa trovare parole di conforto per una famiglia sconvolta da una simile tragedia.

“Fate in modo che la morte – ha affermato il parroco in un passaggio dell’omelia - possa generare una nuova realtà, una nuova esistenza una nuova esperienza di relazioni familiari fra di voi e anche con Dio stesso”. “Sara – afferma ancora il sacerdote - non ha avuto l’opportunità e il tempo di poter lasciare su questa terra un ricordo concreto, però voi potrete da questo evento triste far generare qualche cosa di positivo e qualche cosa di bello. Cosa? Ve lo suggerirà lei stessa”.

La chiesa era piena. Numerose persone hanno seguito la cerimonia in piedi, dalle navate laterali. Altrettante sono rimaste sul piazzale antistante al sagrato. Al termine del rito, mentre il feretro usciva dalla parrocchia, decine di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo, in un clima di profonda commozione.