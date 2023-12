Il giorno del dolore per una comunità: l'ultimo saluto al militare morto in un incidente

SAN PANCRAZIO SALENTINO – E’ il giorno del dolore a San Pancrazio Salentino. Alle ore 15 di oggi (mercoledì 20 dicembre) un’intera comunità darà l’addio al 51enne Angelo Nuzzo, il militare che è deceduto in un terribile incidente avvenuto lo scorso 12 dicembre, sulla strada provinciale che collega San Pancrazio a Manduria.

Le esequie si svolgeranno presso la parrocchia dedicata a San Pancrazio e a San Francesco d’Assisi. Il feretro arriverà in mattinata presso il locale cimitero, dove sosterà per gli ultimi saluti. Nuzzi lascia la moglie Antonella e una figlia. Entrambe viaggiavano insieme a lui a bordo di una Nissan. Il mezzo si è capovolto a seguito di un incidente che ha coinvolto altri due veicoli.

Per Nuzzo non c’è stato nulla da fare. L’uomo, in servizio presso la base di Taranto della Marina Militare, è morto sul colpo. La moglie e la figlia hanno riportato gravi ferite. Ferite anche altre cinque persone che viaggiavano a bordo degli altri due mezzi. Nella giornata di ieri la salma del militare, come disposto dal pm della procura di Taranto, è stata sottoposta ad autopsia. Poi la restituzione ai familiari.