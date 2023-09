L’ultimo saluto a Rino Taurisano: “Quella strada uno stillicidio di vite umane”

BRINDISI – Un dolore composto ha accompagnato l’ultimo viaggio di Teodoro (per gli amici Rino) Taurisano. Presso la chiesa San Carlo di Gesù, adiacente all’ex seminario in viale Porta Pia, si sono svolti stamattina (martedì 26 settembre) i funerali dell’82enne che domenica sera (24 settembre) è stato travolto da un automobilista, successivamente individuato e condotto in carcere, in viale Palmiro Togliatti.

Taurisano aveva trascorso il pomeriggio proprio all’interno di quell’edificio religioso, prima di dirigersi verso la fermata dell’autobus della Stp situata di fronte al tribunale. Da lì avrebbe dovuto prendere un pullman per il centro, dove risiedeva. Ma mentre attraversava la strada, poco dopo le ore 19, il terribile impatto che non gli ha lasciato scampo.

Le parole del parroco

L’omelia è stata celebrata da don Vito Paparella, che a proposito dell’automobilista (“chissà se possa avere sensi di colpa”, dice il prelato) rivolge una preghiera affinché il “Signore possa agire come un balsamo nel suo cuore”. “Poi – afferma – le cose fatte restano. Restano le ferite da rimarginare, per cui ci vorrà del tempo”.

Poi una preghiera affinché gli enti competenti si attivino per ridurre il rischio di ulteriori tragedie della strada. “Che non ci possa essere – dichiara don Vito – per altre persone la possibilità di incorrere nella stessa situazione”. “Quella strada – rimarca il parroco – è uno stillicidio di vite umane”.

Taurisano viene ricordato come una persona buone e generosa. Originario di Patù (Lecce) ha lavorato presso gli uffici postali del rione Santa Chiara e del centro. Si spostava spesso fra la sua casa in vicolo Prato, nei pressi della chiesa dell’Annunziata, e la chiesa San Carlo di Gesù. Lascia due figlie.

Mercoledì l’interrogatorio dell’indagato

Domani mattina, intanto, si svolgerà l’interrogatorio di convalida del fermo del 32enne Andrea Porcelluzzi, l’uomo alla guida della Lancia Ypsilon che avrebbe investito Taurisano. E’ accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Assistito dall'avvocato Settimo La Rosa, Porcelluzzi si presenterà davanti al gip del tribunale di Brindisi. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Locale e dai poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona.