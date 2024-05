Dramma sul nastro trasportatore dello zuccherificio: sabato l'addio a Vincenzo Valente

LATIANO – La comunità di Latiano si appresta a dare l’ultimo saluto a Vincenzo Valente. Alle ore 15.30 di domani (sabato 11 maggio), presso la chiesa madre di Latiano, si svolgeranno i funerali dell’operaio di 46 anni morto a seguito di un incidente avvenuto sul nastro trasportatore dello zuccherificio Srb di Brindisi. Nella serata di ieri, la Procura di Brindisi ha concesso il nulla osta per le esequie. Il feretro sarà trasportato intorno alle ore 8.30 di domani presso la chiesa. In concomitanza con il rito religioso, il sindaco dovrebbe indire il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e serrande abbassate.

Vincenzo viveva in una contrada nelle campagne di Latiano. Lascia la madre, un fratello e una sorella. La famiglia, nove anni fa, era già stata colpita dalla tragedia per la morte del padre, Cosimo Valente, deceduto a seguito di una caduta, mentre aiutava un amico a potare un ulivo, in un terreno di proprietà di quest’ultimo. In passato il 46enne aveva lavorato presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto, per conto di una ditta esterna.

La notte di sabato 4 maggio, da quanto emerso finora, Valente stava operando presso il nastro trasportatore 6 dello zuccherificio, alle dipendenze della Sedec, ditta appaltatrice con sede a Mesagne. Il braccio gli è stato tranciato di netto, in circostanze che sono al vaglio della Procura di Brindisi. Il Pm Raffaele Casto ha iscritto sul registro degli indagati il direttore dello zuccherificio e il titolare della Sedec. Entrambi sono accusati di omicidio colposo aggravato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per martedì 14 maggio, intanto, le federazioni sindacali Fai Flai e Uila territoriali di Brindisi in uno con le Rsu dello stabilimento Srb di Brindisi hanno proclamato lo sciopero di tutte le maestranze di stabilimento, per 8 ore, "per ribadire, la centralità della persona, della sua vita, del lavoro svolto in sicurezza e della tutela della salute".

