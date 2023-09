Dà fuoco a casa della ex: è solo l'ultimo episodio in anni di persecuzioni

TORRE SANTA SUSANNA - Accusato di aver perseguitato la ex moglie per anni, minacciava anche di dare fuoco all'appartamento in cui viveva la vittima. Il 20 agosto scorso sarebbe passato alle vie di fatto. Per questo i carabinieri hanno arrestato il 31 agosto un 59enne residente a Torre Santa Susanna (nato a Mesagne) e lo hanno condotto in carcere, dando seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del competente Tribunale di Brindisi. L'uomo è comparso, venerdì 1 settembre, davanti al gip Barbara Nestore per l'interrogatorio di garanzia. Su di lui, oltre all'incendio doloso, pendono altre accuse, come si vedrà in seguito. Le indagini sono state condotte dai militari, coordinati dal pm Mauron Gallone.

L'incendio partito dalla camera da letto

Il 20 agosto, intorno alle 13, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi intervengono a Torre Santa Susanna, con l'ausilio di un'autobotte. E' in corso un incendio in un'abitazione. Per fortuna, gli abitanti dell'appartamento, che si trova al secondo e ultimo piano della palazzina, sono fuori. Domato il rogo, oltre alla conta dei danni, è tempo di un'analisi. Non a caso, ci sono anche i carabinieri. Il rogo è partito dalla camera da letto. L'intervento dei vigili del fuoco l'ha circoscritto a quella stanza e poco altro. Poco altro non per chi ci vive, ovviamente: le pareti del resto dell'abitazione sono state annerite, per non parlare del danno alle suppellettili. Danni strutturali sono stati riportati solo dal solaio della camera da letto. Alla fine, si parlerà di circa 55 mila euro. Non è poco, affatto. Intanto, i carabinieri cercano di capirci qualcosa. E trovano delle telecamere. C'è un impianto di videosorveglianza nella palazzina.

La vendetta come culmine degli atti persecutori

Analizzati i filmati delle telecamere, notano un uomo che citofona proprio all'abitazione che poi andrà a fuoco, prima dell'incendio, e che scavalca il muro di cinta, introducendosi nella palazzina. I militari identificano l'uomo nel 59enne arrestato, ritenuto il presunto autore del gesto. Il torrese viene quindi condotto in carcere. Deve rispondere di tre capi di imputazione: violazione di domicilio, danneggiamento seguito da incendio e furto (avrebbe asportato anche 300 euro); atti persecutori; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Quest'ultima è l'ex moglie dell'arrestato. Nel pezzo non è indicato nome e cognome dell'uomo soprattutto per tutelare l'identità della vittima. I due si sarebbero separati a causa della ludopatia del 59enne, dipendenza che lo ha portato a sperperare i risparmi di famiglia.

Quando l'uomo non accetta la fine di una relazione

"Stai attenta, prima o poi ti farò fare una brutta fine, ti ammazzerò". "Apri gli occhi, sarò la tua ombra". "Darò fuoco all'abitazione in cui abiti". Sono alcune minacce che negli anni il 59enne avrebbe rivolto alla ex, la vittima di questa vicenda. Fatti già gravissimi di per sé. Ma l'uomo sarebbe passato dalle parole alle vie di fatto. Non è immaginabile il regime di terrore in cui in questi anni ha vissuto la donna. Pedinamenti, anche a San Pietro in Bevagna (località balneare di Manduria) per cercare di parlarle. Eppure un "no" è un "no". E ancora: appostamenti e, addirittura, inseguimenti con l'auto.

La donna ha vissuto un incubo. Il 26 agosto 2019 l'uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e all'obbligo di tenersi ad almeno 300 metri dalla donna (è a questo che si riferisce il terzo capo di imputazione). Non è servito, a quanto pare. Anzi, l'uomo, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, si è introdotto nella casa della ex, ha sparpagliato coperte e indumenti in tutte le stanze e ha appiccato il fuoco. Il giorno dopo, si è presentato in caserma, dai carabinieri. Ha ammesso di aver appicatto l'incendio, prima di trincerarsi in un ostinato silenzio.