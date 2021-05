A fuoco saracinesca di macelleria: indaga la Squadra mobile

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, sabato 15 maggio, in via Verona a Brindisi dove è divampato un incendio sulla saracinesca di una macelleria. Da quanto si apprende le fiamme sono state spente con estintore da un pizzaiolo, i pompieri hanno fatto il resto. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile. Considerato che l'incendio è partito dall'esterno si esclude la causa accindentale. L'interno del locale non ha subito danni, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell'incendio.