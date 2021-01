A fuoco stufa a pellet, intervengono vigilanti: pericolo scampato

LATIANO - Si è evitato il peggio grazie al tempestivo intercvento di alcune pattuglie della Vigil Nova, nella serata di ieri, venerdì 15 gennaio, nella zona artigianale di Latiano dove in un'abitazione è andata a fuoco una stufa a Pellet. All'interno c'era una famiglia di quattro persone di cui due minori.

E' stata la mamma a correre in strada per cercare aiuto in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco mentre il marito tentava di evitare il peggio. A correre in suoi aiuto due pattuglie della Vigil Nova che si stavano recando in centrale per il cambio turno. Con gli estintori in dotazione le guardie particolari giurate hanno domato il rogo, i vigili del fuoco giunti poco dopo hanno fatto il resto mettendo in sicurezza l'appartamento.