Casa satura di gas: proprietario chiama i pompieri ed evita tragedia

Fuoriuscita da una bombola all'interno di un'abitazione in via Cellino San Marco, a San Pietro Vernotico, mentre i proprietari erano fuori

SAN PIETRO VERNOTICO – Arrivato davanti all’uscio, ha sentito un forte odore di gas. A quel punto ha fatto l’unica cosa che andava fatta: chiamare i vigili del fuoco. Si è evitata una tragedia intorno alle ore 21 di oggi (giovedì 25 febbraio) in via Cellino San Marco, a Cellino San Marco. In casa non c'era nessuno quando una bombola ha cominciato a perdere gas. Il proprietario, allarmato dall’odore, non ha neanche aperto la porta. Chiamati dal diretto interessato, i pompieri si sono subito recati sul posto e hanno portato la bombola all’esterno dell’abitazione. L’ambiente era saturo di gas, ma fortunatamente, grazie a quella telefonata al 115, è andato tutto bene.