Controlli della Guardia di finanza: individuati 21 furbetti dei ticket sanitari

Avrebbero percepito illegittimamente dell’esenzione dei ticket sanitari. Ventuno persone sono state sanzionate a seguito di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane dai finanzieri del comando provinciale di Brindisi, a tutela della spesa pubblica. In particolare, l’attività della guardia di finanza è stata diretta a contrastare i casi di indebita esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, esenzione riconosciuta a favore di cittadini in possesso di determinati requisiti reddituali per la fruizione gratuita di prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Le persone segnalate hanno beneficiato delle agevolazioni senza averne titolo o diritto, in quanto in possesso di redditi superiori a quelli falsamente attestati.

I responsabili individuati, ai quali è stata comminata la sanzione amministrativa prevista in caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche (di cui all’articolo 316-ter, comma 2, del Codice Penale), sono stati segnalati all’Asl di competenza che provvederà a richiedere il pagamento del ticket per le prestazioni fruite illecitamente.

L’attività delle Fiamme Gialle proseguirà nei prossimi giorni al fine di individuare eventuali ed ulteriori condotte illecite e scongiurare l’indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito. Tutelare la spesa pubblica vuol dire garantire che le risorse versate dai cittadini con le loro tasse vengano correttamente impiegate e ritornino nelle tasche dei cittadini attraverso i servizi loro assicurati.