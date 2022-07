Furgone in fiamme sulla statale, illesi conducente e passeggeri

CAROVIGNO - Paura questo pomeriggio (martedì 19 luglio 2022) intorno alle 17:30 sulla strada statale 379 (Bari-Brindisi) direzione sud nei pressi della località marina di Specchiolla: un furgone con a bordo 6 persone ha preso fuoco per cause in fase di accertamento. Il mezzo, in transito, è stato completamente avvolto dalle fiamme spente da una squadra di vigili del fuoco intervenuta dal distaccamento di Ostuni.

Al termine delle operazioni di spegnimento la zona è stata posta in sicurezza. I vigili del fuoco, inoltre, hanno proceduto alla bonifica dell'impianto elettrico e dell'impianto di carburante. Sul posto per i rilivi la polizia stradale. Nessuna conseguenza per conducente e passeggeri, fortunatamente, illesi.