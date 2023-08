Furgone incastrato e in bilico su un muretto a secco: intervengono i vigili del fuoco

CISTERNINO - Sono durate diverse ore le operazioni di soccorso di un furgone Iveco che nel pomeriggio di ieri, martedì 8 agosto, è finito su un muretto a secco sulla strada provinciale 17 che collega Osuni a Cisternino. Il veicolo è rimasto in bilico e incastrato. Per estrarre il conducente dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza l'impianto elettrico per evitare inneschi pericolosi. L'autista non ha riportato conseguenze. Il furgone è rimasto sul muretto fino alla tarda serata quando è intervenuta un'autogrù per rimuoverlo.